На умных устройствах Яндекса появилась поддержка lossless-формата аудио

Подписчики Плюса получили возможность слушать треки в Яндекс Музыке в lossless-качестве на умных устройствах компании. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Поддержка lossless-формата FLAC, который позволяет сохранить качество звучания на уровне оригинальной студийной записи, появилась на Станции Миди, Станции 2, Станции Макс, Станции Дуо Макс, а также на ТВ Станциях. Новый формат доступен владельцам умных устройств Яндекса в приложении «Дом с Алисой».

«Lossless-качество в Яндекс Музыке, в том числе на умных устройствах Яндекса с Алисой, доступно для всех пользователей в рамках подписки Яндекс Плюс», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, сейчас пользователям Яндекс Станций и ТВ Станций доступны три режима прослушивания Яндекс Музыки. При этом они могут выбрать подходящий режим в зависимости от скорости своего интернета. Например, в «превосходном» качестве звучания музыка представлена в lossless и других высококачественных форматах. Этот режим предназначен для высокоскоростной Wi-Fi-сети и безлимитного интернета.

В свою очередь, в «оптимальном» режиме музыка имеет сбалансированное звучание со средним расходом трафика. «Экономичный» режим позволяет слушать музыку при медленном интернете, минимизируя расход трафика.

В сервисе отметили, что Станции Лайт и Станции Мини в «превосходном» режиме качества воспроизводят музыку в формате AAC и MP3 в высоком битрейте. Таким образом обеспечивается максимальное качество звука с учетом имеющихся акустических характеристик.