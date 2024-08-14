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В Уфе арестовано имущество экс-советника главы Башкирии

Арестовали имущество экс-советника главы Башкирии Казыханова на 13 млн рублей

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Новости Республики Башкортостан и Уфы ( БСТ )/VK

Прокуратура Башкирии вынесла обвинительное заключение в отношении бывшего советника главы региона, экс-генерального директора организации «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций Республики Башкортостан» Руслана Казыханова и арестовала его имущество на общую сумму в 13 млн рублей. Об этом сообщила местная прокуратура.

Казыханова арестовали в конце 2023 года. По версии следствия, будучи председателем управляющего совета Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ), он получил 119 млн рублей в виде субсидий по национальному проекту «Наука». Вместо того чтобы направить их на нужные цели, часть из них чиновник присвоил себе.

Казыханов заключил два контракта с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Следствие полагает, что работа по договорам не велась, а госслужащий просто подделывал акты приемки работ. Ущерб составил 18 млн рублей.

В отношении Казыханова возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка официального документа».

В СУ Следственного комитета Башкирии заявили, что для обеспечения приговора у Казыханова арестовали имущество на общую сумму в 13 млн рублей.

Уголовное дело в отношении чиновника будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее в суде возобновился процесс о махинациях с поставкой медтехники министерству обороны.

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