В России резко упал нефтяной экспорт

Недельный морской экспорт нефти из России упал на 37% впервые с 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным Bloomberg причины, по которым произошло столь резкое снижение экспорта по морю, остаются неясными. Снижение зафиксировано почти во всех экспортных терминалах, кроме тех, что расположены в Мурманске и на Сахалине.

Отдельно отмечается, что ни штормов, ни работ по техническому обслуживанию в гаванях, которые могли бы усложнить погрузку, за прошедшую неделю не было.

Альтернативной причиной, по которой Россия могла так сильно сократить поставки нефти за рубеж, называется стремление Москвы улучшить исполнение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи.

До этого стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа.

Ранее в Минфине отчитались о доходах от продажи углеводородов в июне.