Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде сообщили, что заложили в бюджет проведение выборов

Железняк: Украина заложила в план проведение выборов после военного положения

close
100%
РИА Новости

Правительство Украины заложило в план бюджета на следующие годы проведение выборов всех уровней, которые должны пройти после окончания действия военного положения в стране. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные бюджетной декларации на 2025–2027 гг.

«Финансовое обеспечение подготовки и проведения всех очередных выборов будет обеспечено после окончания военного положения на Украине», — написал Железняк.

Сколько средств заложено на это, не уточняется.

Долговую нагрузку к 2027 году должны снизить до 90%, добавил он.

28 июня депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием, чтобы госорган объявил о выборах президента страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сейчас не хотят менять президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, на него повесят все непопулярные решения, а потом поменяют.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами