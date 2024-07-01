В Раде сообщили, что заложили в бюджет проведение выборов

Правительство Украины заложило в план бюджета на следующие годы проведение выборов всех уровней, которые должны пройти после окончания действия военного положения в стране. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на данные бюджетной декларации на 2025–2027 гг.

«Финансовое обеспечение подготовки и проведения всех очередных выборов будет обеспечено после окончания военного положения на Украине», — написал Железняк.

Сколько средств заложено на это, не уточняется.

Долговую нагрузку к 2027 году должны снизить до 90%, добавил он.

28 июня депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием, чтобы госорган объявил о выборах президента страны.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сейчас не хотят менять президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, на него повесят все непопулярные решения, а потом поменяют.

Ранее брат Кличко заявил, что должна быть возможность сменить Зеленского.