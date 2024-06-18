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Эксперт рассказал, в каких случаях банки обяжут возвращать похищенные суммы

Валишвили: банки обяжут возвращать украденные суммы, но не во всех случаях

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Depositphotos

Вступающие в силу с 25 июля 2024 года изменения в закон о платежной системе обяжут российские банки возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками, но не во всех случаях. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Финансист уточнила, что возвращение похищенных средств возможно в тех случаях, когда банк допускает перевод на счета из «черного списка» Центрального банка России, не оповещает клиента о подозрительной операции и не блокирует карту сразу после заявления о ее потере. Банки также должны будут перекрывать мошенникам доступ к дистанционному обслуживанию.

Если банк пропустит перевод денег на счет мошенников, то он будет обязан компенсировать клиенту полную сумму денежного перевода в течение 30 дней.

Валишвили добавила, что многие крупные банки уже подготовились, улучшив свои антифрод-системы. Всем остальным предстоит выстроить эффективную систему защиты.

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