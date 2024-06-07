«Роснефть» и кубинская нефтяная компания расширят сотрудничество в сфере образования

«Роснефть» и государственная нефтяная компания CUPET (Республика Куба) займутся совместной работой в сфере образования и подготовки кадров. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия по организации обучения сотрудников CUPET по программам высшего образования нефтегазового профиля и повышения квалификации в вузах РФ. Кроме того, в рамках соглашения будут организованы стажировки сотрудников CUPET на предприятия «Роснефти».

Также документ будет способствовать продолжению успешной практики взаимодействия «Роснефти» и CUPET в сфере образовательных проектов.

Напомним, «Роснефть» и CUPET с 2013 года успешно сотрудничают в области обучения граждан республики Куба в вузах Российской Федерации.