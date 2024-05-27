Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на клубнику

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что в июне цены на клубнику скорректируются. Об этом она сообщила по итогам переговоров с Узбекистаном, передает ТАСС.

«Основной сезон будет в июне, цены скорректируются. Курс укрепляется, поэтому негатива с точки зрения ввозной цены быть не должно», — сообщила Лут.

До этого сообщалось, что купить килограмм клубники сегодня можно в среднем за 588 рублей. Это на 20% дороже, чем в мае прошлого года. В Москве цены на ягоду еще выше — 651 рубль за 1 кг. Однако относительно прошлого года подорожание клубники в столице оказалось чуть менее резким — на 12%.

По сравнению с апрелем средняя стоимость ягоды снизилась на 9%. В прошлом месяце килограмм клубники стоил в среднем 646 рублей. Цены на клубнику в мае традиционно снижаются, поскольку в конце весны на рынок поступает первый урожай ягоды с юга России, поясняют эксперты.

Ранее стало известно, на сколько в России за год подорожал набор продуктов для окрошки.