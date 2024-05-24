Япония вводит санкции против российского авиационного предприятия

Правительство Японии расширило список санкций против Российской Федерации, повторно обвинив Россию в поставках вооружений из КНДР. Эту информацию сообщило Министерство иностранных дел Японии, пишет ТАСС.

Согласно официальному документу, в список санкций были добавлены одно физическое лицо и девять юридических лиц из России, а также два юридических лица с Кипра.

Среди тех, кого затронули японские санкции, оказался генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик. Кроме того, сама авиакомпания была включена в список санкций, наряду с военным полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ. Япония также наложила ограничения на кипрские компании IBEX Shipping и Azia Shipping.

В своем заявлении министерство иностранных дел Японии повторно обвинило Россию в предполагаемых поставках вооружений из КНДР. Москва неоднократно и твердо отрицала эти обвинения со стороны западных стран относительно незаконного военно-технического сотрудничества с Пхеньяном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные утверждения слухами.

Японское МИД также выразило критику по поводу действий России на Украине. Санкции Японии, введенные по причине ситуации на Украине, затрагивают уже более 1 тыс. человек и свыше 120 организаций из России. Активы таких банков, как Альфа-банк, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия», Сбербанк, Совкомбанк, были заморожены.

Кроме того, был утвержден список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию, включающий около 800 наименований.

Например, запрещен экспорт автомобилей стоимостью более 6 млн иен (приблизительно $43 тыс.). С 9 августа 2023 года запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридных автомобилей.

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