В Госдуме заявили, что справедливая налоговая система не коснется 95% малого бизнеса

Более справедливая и сбалансированная налоговая система обеспечит поступление дополнительных ресурсов на решение общенациональных задач, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Артем Кирьянов.

По его словам, сбалансированная налоговая система существенно увеличит доходы бюджета.

«Правительство РФ выстроило четкую систему контроля расходования средств, позволяющую следить, чтобы полученные доходы направлялись целевым образом на решение запланированных задач», — отметил депутат.

Кирьянов добавил, что в своем выступлении министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, что изменения не коснутся 95% малого бизнеса.

«Будут поставлены серьезные заслоны уходу от налогов, дроблению бизнеса, занижению таможенной стоимости, неуплате акцизов. Речь идет о новом этапе обеления экономики», — рассказал он.

Также Кирьянов отметил, что НДС не будет повышен, а самозанятые будут платить налоги в прежнем режиме.

«Налог на прибыль вырастет, дополнительные доходы вернутся через бюджет в треке развития экономики, создания инфраструктуры. Регионы и местное самоуправление получат больше полномочий по региональным и местным налогам», — рассказал депутат.

Кирьянов выразил уверенность, что формирование справедливой налоговой системы поможет вести открытую дискуссию между налогоплательщиками, предпринимательским сообществом, экспертами и обществом.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме заявил, что основные параметры справедливой налоговой системы в стране должны быть зафиксированы до 2030 года.