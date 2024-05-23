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Силуанов объяснил, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ

Силуанов: действующие в России преференции по налогам сохранятся

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Дополнительные доходы, которые будут получены от расширения прогрессии по подоходному налогу, пойдут на решение социальных проблем в России. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, его цитирует РИА Новости.

«Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру», — сказал глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что российские власти сохранят все преференции по налогам, включая те, которые действуют в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития, а также по итогам заключения договоров о защите и поощрении вложения капитала и специальных инвестиционных контрактов.

До этого финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что новая система НДФЛ позволит не затрагивать большинство россиян, так как их доходы не будут превышать порог. В то же время представители богатого населения с высокими доходами будут платить процент лишь с суммы, превышающей порог.

Ранее стало известно о последствиях возможной отмены НДФЛ для малоимущих россиян.

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