Появились подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО

Шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников, пишет Baza.

По имеющимся сведениям, в заложниках находятся два человека — начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.

Ранее Baza сообщала, что захватчики требуют оружие, машину и возможность уехать из изолятора в обмен на освобождение заложников.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге.

В связи с происшествием в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

В настоящее время с захватчиками ведутся переговоры.

Ранее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм.