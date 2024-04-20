В Минфине рассказали о ключевых рисках развитых экономик

Высокий уровень государственного долга и дефицита угрожает современным экономикам мира. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Беспрецедентные уровни дефицитов бюджета и госдолга угрожают среднесрочным перспективам роста. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности», — заявил Силуанов на заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

В ходе весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка, российский министр отметил, что дополнительные трудности в развитии мировой экономики возникают, когда происходит эскалация санкционных кампаний и практика торговых войн. Силуанов добавил, что все большую роль в глобальном росте экономики играют страны с развивающимися рынками.

До этого первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах форума «Открытые инновации» заявил, что экономический рост в России в 2024 году может превысить прогнозируемые показатели.

В начале апреля глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что госдолг страны может немного сократиться до 17% от ВВП.