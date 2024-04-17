Вице-премьер Чернышенко рассказал о задачах нацпроекта «Экономика данных»

Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на конференции «Data Fusion: Эпоха больших данных».

Выступая на пленарной сессии «Многополярность технологического мира будущего: роль России» вице-премьер напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина по разработке нацпроекта «Экономика данных».

Зампред правительства отметил, что задача нацпроекта — создать для всех основных сфер экономики и госуправления цифровые платформы, которые станут основой для выполнения государственных функций и оказания услуг с применением новейших технологий, в том числе ИИ.

«Мы должны обеспечить переход всей государственной ИТ-инфраструктуры и большинства систем наших предприятий на отечественные решения», — сказал вице-премьер.

По словам зампреда правительства, для достижения этих целей в программу заложены меры по поддержке новых разработок и научных исследований на сумму около 130 млрд. рублей.

Также правительство продолжит развивать инфраструктуру и сети передачи данных за счет развертывания спутниковой группировки, создания новых центров обработки данных (ЦОД), подключения соцучреждений к высокоскоростному интернету, развития квантовых сетей. Кроме этого, будут проводиться мероприятия по кибербезопасности и подготовке кадров для нового экономического уклада.

В свою очередь президент-председатель Банка ВТБ Андрей Костин рассказал о ходе импортозамещения в финансовой сфере.

Он подчеркнул, что банки изначально были в первых рядах цифровизации, во многом выполняя роль цифровых компаний.

«Поэтому, когда Запад пошел на беспрецедентные меры и начал их с банковского сектора, к удивлению многих, оказалось, что у нас все работает — внутри система работает, и карты работают, и расчеты, и даже программное обеспечение, которого нас тоже лишали, и «железо», которое мы в основном импортировали, было быстро замещено», — рассказал глава ВТБ.

По словам Костина, сегодня приоритетной задачей российских финансовых организаций является полный переход на отечественный софт и оборудование.

«И она будет выполнена», — заверил президент ВТБ.