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Касперский представил смартфон со своей операционной системой

Касперский представил образец российского смартфона на KasperskyOS

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Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в ходе саммита компании «Систэм электрик» представил смартфон с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в компании отметили, что на саммите был представлен исследовательский образец смартфона.

«Работает. Это мое (устройство. — «Газета.Ru»). Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, — все наше», — сообщил Касперский.

До этого сооснователь и бывший гендиректор «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская в интервью «Ридусу» прокомментировала планы администрации президента США запретить американским гражданам использовать продукцию «Лаборатории». Он отметила, что компания не получит большого ущерба, поскольку полностью лишить потребителей из Соединенных Штатов ее программного обеспечения невозможно.

АО «Лаборатория Касперского» является международной компанией, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Организация представлена более чем в 200 странах. Центральный офис «Лаборатории Касперского» находится в Москве.

Ранее в «Лаборатории Касперского» призвали к доработке закона об оборотных штрафах за утечки.

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