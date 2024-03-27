Китайский гигант отозвал заявку на поставку поездов в Болгарию под давлением ЕС

Китайская государственная компания CRRC Qingdao Sifang отозвала свою заявку на контракт по строительству поездов для болгарских железных дорог всего через полтора месяца после того, как Европейский Союз объявил о расследовании предполагаемых субсидий, которые она получала. Об этом пишет Financial Times.

Дочернее предприятие CRRC, крупнейшего в мире производителя подвижного состава, отказалось от участия в тендере после того, как Брюссель впервые применил новый антисубсидийный закон.

Компания предлагала €610 млн за контракт на 20 электропоездов, что вдвое меньше, чем у ее испанского конкурента Talgo.

Отказ CRRC от болгарского контракта является первым случаем, когда компания отказалась от крупной сделки в ЕС после вступления в силу нового антисубсидийного законодательства, нацеленного на обеспечение равных условий для компаний из разных стран на едином рынке.

До этого Си Цзиньпин встретился с руководителями крупнейших компаний США.

Ранее производитель оружия заявил о промышленной «войне мощностей» в Европе.