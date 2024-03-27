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Китайский гигант отозвал заявку на поставку поездов в Болгарию под давлением ЕС

Компания из КНР вышла из тендера на поезда в Болгарию из-за опасений санкций ЕС

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Reuters

Китайская государственная компания CRRC Qingdao Sifang отозвала свою заявку на контракт по строительству поездов для болгарских железных дорог всего через полтора месяца после того, как Европейский Союз объявил о расследовании предполагаемых субсидий, которые она получала. Об этом пишет Financial Times.

Дочернее предприятие CRRC, крупнейшего в мире производителя подвижного состава, отказалось от участия в тендере после того, как Брюссель впервые применил новый антисубсидийный закон.

Компания предлагала €610 млн за контракт на 20 электропоездов, что вдвое меньше, чем у ее испанского конкурента Talgo.

Отказ CRRC от болгарского контракта является первым случаем, когда компания отказалась от крупной сделки в ЕС после вступления в силу нового антисубсидийного законодательства, нацеленного на обеспечение равных условий для компаний из разных стран на едином рынке.

До этого Си Цзиньпин встретился с руководителями крупнейших компаний США.

Ранее производитель оружия заявил о промышленной «войне мощностей» в Европе.

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