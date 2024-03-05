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Илон Маск лишился звания богатейшего человека мира

Безос вновь отобрал у Маска титул богатейшего человека мира

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Cliff Owen/AP/Kiichiro Sato/AP

Основатель Amazon Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Последние восемь месяцев этот титул принадлежал владельцу Tesla, SpaceX и соцсети X (Twitter) Илону Маску.

Состояние Безоса по данным на 5 марта оценивается в $200 млрд, Маска — в $198 млрд. Смена лидера рейтинга произошла после падения акций Tesla более чем на 7,5% накануне на фоне новостей о снижении продаж электромобилей компании.

На третьей строчке в списке самых состоятельных людей мира расположился владелец группы LVMH Бернар Арно с $197 млрд. Следом идет глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $179 млрд. Пятерку замыкает основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в $150 млрд.

Состояние богатейших россиян с начала 2024 года, согласно Bloomberg Billionaires Index, выросло более чем на $11 млрд.

Ранее в Госдуме объяснили рост доходов российских миллиардеров.

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