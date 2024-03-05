Илон Маск лишился звания богатейшего человека мира

Основатель Amazon Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Последние восемь месяцев этот титул принадлежал владельцу Tesla, SpaceX и соцсети X (Twitter) Илону Маску.

Состояние Безоса по данным на 5 марта оценивается в $200 млрд, Маска — в $198 млрд. Смена лидера рейтинга произошла после падения акций Tesla более чем на 7,5% накануне на фоне новостей о снижении продаж электромобилей компании.

На третьей строчке в списке самых состоятельных людей мира расположился владелец группы LVMH Бернар Арно с $197 млрд. Следом идет глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $179 млрд. Пятерку замыкает основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в $150 млрд.

Состояние богатейших россиян с начала 2024 года, согласно Bloomberg Billionaires Index, выросло более чем на $11 млрд.

Ранее в Госдуме объяснили рост доходов российских миллиардеров.