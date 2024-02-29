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Министр отметил сопоставимые объемы замороженных активов

Силуанов: Россия ответит симметрично на конфискации активов РФ

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Объем активов, взаимно заблокированных Россией и западными странами, сопоставим. Об этом в интервью журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что речь идет как о производственных активах иностранных компаний в РФ, так и об их финансовых вложениях — в российские акции, облигации, ОФЗ. По словам Силуанова, эти суммы сравнимы с объемом замороженных российских золотовалютных резервов.

Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы западные компании продолжали свою деятельность в нашей стране. Это позволит сохранить рабочие места, налоговые отчисления в бюджет и вклад в ВВП. Однако есть и финансовые активы западных инвесторов, которые также значительны по объему.

По словам Силуанова, в случае принятия Западом решений о конфискациях российского имущества, Россия ответит тем же. Такие действия со стороны западных стран глава Минфина назвал непродуманными. Он отметил, что конфискация золотовалютных резервов ЦБ подорвет доверие к правовой системе Запада, которая ранее считалась эталоном. Это нанесет значительно больший ущерб самим западным компаниям, нежели России, заключил министр.

До этого министр финансов Антон Силуанов пообещал профинансировать поручения Путина, озвученные в ходе послания федеральному собранию .

Ранее Силуанов рассказал про реализацию «экономического чуда» в РФ.

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