Путин оценил российскую экономику во время СВО

Вся российская экономика во время спецоперации на Украине проявила гибкость и устойчивость. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

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