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Путин заявил, что рост экономики России превысил среднемировые темпы

Путин: ВВП России составил 3,6%, а экономика РФ превысила среднемировые темпы

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

В 2023 году экономика России росла быстрее среднемировых темпов. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«ВВП России прибавил, мы до сих пор считали 3,5%, но по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов. Среднемировой темп роста — 3%, темп роста экономик развитых стран — 1,5%», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что достичь такой динамики России удалось благодаря своим внутренним возможностям. Он отметил рост промышленности на 3,5%, сферы обработки — на 7,5%, выпуска компьютеров — на 32,8% и ряда других отраслей.

До этого президент РФ поручил правительству проработать возможность расширения финансирования науки страны, указав, что расходы на развитие научных исследований и разработку гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 трлн рублей.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2024 году.

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