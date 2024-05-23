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Украинские военные из РСЗО обстреляли село в Белгородской области

Гладков: в Новой Таволжанке при обстреле ВСУ пострадали мужчина и женщина

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военнослужащие обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Для атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате ударов по населенному пункту пострадали два пожилых человека. У мужчины диагностировали осколочные ранения поясничной области, после чего врачи доставили его в больницу №2 города Белгорода.

«У пожилой женщины осколочные ранения головы и плеча. В Шебекинскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru») ее доставили на попутной машине», — добавил глава субъекта.

Более того, после атаки в Новой Таволжанке были зафиксированы повреждения в 14 частных жилых домах. У зданий оказались выбиты окна, а также были посечены фасады и крыши.

В настоящее время на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб. В частности, специалистам поручено провести подомовой обход территории.

Утром 23 мая в небе над Белгородской областью сбили украинский дрон. Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом в селе Красный Восток, после чего детонировали. Из-за этого тяжело пострадала женщина, ее спасти не удалось.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобильную заправочную станцию (АЗС) в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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