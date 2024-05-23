Все ограничения на работу аэропорта Нижнекамска сняты

Временные ограничения на работу аэропорта Бегишево в Нижнекамске сняты. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

По данным ведомства, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.

С 11:30 мск для обеспечения безопасности полетов аэропорт Казани временно приостановил работу.

Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы, их перенаправляют в Самару, Внуково, Ульяновск и Чебоксары.

23 мая над территорией Украины впервые за два года пролетел пассажирский Boeing компании Turkish Airlines. Об этом свидетельствовали данные сервиса FlightRadar.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.