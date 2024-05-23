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В Херсонской области заявили о тотальном бойкоте закона о мобилизации украинцами

Сальдо: украинцы ответили на закон о мобилизации тотальным бойкотом военкоматов

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что жители Украины ответили на вступивший в силу закон о мобилизации тотальным бойкотом. Об этом сообщает ТАСС.

Сальдо отметил, что ожидания Киева от закона о мобилизации не оправдались, а президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидали бойкота территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) со стороны украинцев.

До этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы не хотят идти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне недостаточной, с точки зрения Киева, военной и финансовой помощи со стороны Запада.

По его оценке, на данном этапе конфликта «процесс мобилизации будет идти лучше, чем 2-3 месяца назад».

22 мая депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что на Украине запустят QR-код для проверки данных военнообязанных.

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