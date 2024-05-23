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Над Нижнекамском, предварительно, сбили дрон-камикадзе

Shot: над Нижнекамском, предварительно, сбит самолет ВСУ, переделанный под дрон

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пресс-служба МГБ ПМР

Над Нижнекамском, предварительно, сбит украинский самолет аэропракт A-22 «Летучая лисица», переделанный под дрон-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу в штатном режиме, все ограничения сняты.

До этого в аэропорту Нижнекамска вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

23 мая мэр Елабуги Рустем Нуриев также сообщало, что в Елабужском районе Татарстана был сбит беспилотный летательный аппарат.

Сообщалось также, что все рейсы, следующие в аэропорт Казани, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск, Чебоксары и во Внуково.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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