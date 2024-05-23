«Нельзя хейтить и проклинать»: Владимир Котт об уехавших звездах

Режиссер Владимир Котт в разговоре с порталом «Страсти» признался, что не осуждает покинувших Россию артистов.

«Я за то, чтобы каждый имел свое право выбора. Нельзя хейтить и проклинать, каждый живет своей жизнью. Жалко, что они уехали, но это не мое дело, не моя жизнь. Кто-то уехал – их жизнь там, а я здесь остался – здесь моя жизнь. Я ни в коем случае не осуждаю и более того не понимаю тех, кто осуждает», — высказался режиссер.

По его мнению, Родина — это не только родная страна, но также семья или убеждения, которые могут отличаться у разных людей.

Недавно актер Юрий Назаров резко осудил Дмитрия Назарова за «пресмыкание перед Западом». Он также заявил, что ему стыдно за слова и поступки своего однофамильца, которого пожилой артист сравнил с раздавленным слизняком без стержня. 86-летний актер напомнил, что именно в России звезда сериала «Кухня» получил работу и наибольшую популярность.

Ранее Xolidayboy открыто поддержал Путина и спецоперацию после отмены концертов.