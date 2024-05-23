Владимир Котт рассказал о «подвиге» Гоши Куценко на съемках фильма «Непослушники»

Режиссер Владимир Котт в разговоре со «Страстями» похвалил актера Гошу Куценко за подвиг на съемках фильма «Непослушники».

«Его персонажу надо было плыть в холодной воде, а это был ноябрь. Мы вызвали каскадера, я сказал: «Так, ну тут мы снимем портретик крупно, а потом вставим тебя, что ты плывешь». Он сказал: «Нет, дай я сам попробую», – и прыгнул в воду. Он совершил подвиг, понимая, что зритель не поверит, что это он, как бы мы это ни скрывали», — вспомнил Котт.

По словам режиссера, у него с Куценко случилось «большое творческое счастье». Кинематографисту понравилось работать с актером, так как Куценко каждый дубль старался отыграть по-разному, искренне переживая о качестве финальной картинки.

Котт также высказался о трудоспособности совсем юных артистов, с которыми ему приходилось работать. Режиссер признался, что обычно жалеет маленьких детей на съемках, однако при работе над «Непослушниками» юные актеры выдерживали смены по 12-14 часов.

«Я не видел, чтобы они уставали, что им хочется спать, в отличие от многих взрослых. У них было ощущение, что они попали в большое-большое приключение, в большую-большую игру», — резюмировал Котт.

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