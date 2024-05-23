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Лошадь британской Королевской гвардии покусала американскую туристку

Guardian: лошадь британской Королевской гвардии вцепилась в руку туристки из США

Лошадь Королевской гвардии Великобритании вцепилась в руку американской туристки, которая подошла к ней слишком близко. Видео инцидента опубликовало издание The Guardian.

На кадрах видно, что лошадь сжимает зубами руку женщины и не отпускает, в то время как пострадавшая кричит: «Ой! Ой, помоги мне, она схватила меня».

Отмечается, что на помощь женщине пришли прохожие, которые осторожно похлопали лошадь по носу, чтобы она разжала зубы.

При этом рядом с охраной висит табличка, которая предупреждает о том, что лошади могут лягаться или кусаться, и призывает не прикасаться к поводьям.

До этого в Комсомольске-на-Амуре пьяная обезьяна по кличке Гарик устроила дебош и покусала пять человек. Сейчас животное находится на передержке в зооцентре «Питон». Забирать его хозяйка не планирует. По ее словам, она давно планировала отдать обезьяну, так как не справляется.

Ранее бобер покусал мужчину в Челябинске.

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