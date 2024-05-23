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В Минфине подтвердили неизменность налогового режима для самозанятых

Силуанов: налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года, как первоначально и планировалось. Об этом пишет ТАСС.

«В наших планах, как и договаривались, 10 лет этот режим не меняем. Все те предложения (по поддержке самозанятых), которые были озвучены, они будут реализовываться», — сказал он, выступая на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства России.

До этого стало известно, что более половины опрошенных самозанятых в России — 51% — находятся в возрасте 25-39 лет и предпочитают этот статус индивидуальному предпринимательству.

Самозанятость удобна россиянам, которые сами оказывают услуги и получают не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога для них составляет 4% с полученного дохода, кроме того, им не нужно сдавать налоговую отчетность по форме 3-НДФЛ. Но у такого налогового режима есть три минуса, рассказала «Газете.Ru» эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Ранее россиянам рассказали, когда даже с бессрочным трудовым договором могут уволить.

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