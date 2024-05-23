Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщила Росавиация, передает РИА Новости.

Отмечается, что меры вводились для безопасности полетов.

Росавиация сообщала, что с 11:30 мск аэропорт Казани временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов, — прекратил отправлять и принимать рейсы. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Позднее в аэропорту Казани заявили, что все рейсы, следующие в воздушную гавань города, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В этот же день аэропорт Нижнекамска (Татарстан) временно приостанавливал прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас эта воздушная гавань также работает.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.