Российское правительство может бессрочно продлить требование о продаже валютной выручки

Власти России могут бессрочно продлить требование о продаже валютной выручки. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Центрального банка страны, российское правительство рассматривает возможность бессрочного продления требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Источники уведомили Bloomberg о том, что правительство считает меру по продлению продажи валютной выручки необходимой для остановки инфляции и укрепления российского рубля.

Ранее помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что мера об обязательной продаже валютной выручки, введенная правительством страны, показала свою эффективность.

До этого правительство РФ положительно оценило обязательную продажу валютной выручки экспортерами и предложило продлить действие требования до конца 2024 года. В Минфине РФ также поддержали сохранение меры.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.