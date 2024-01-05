Стало известно, кто в конгрессе США больше всех заработал на инвестициях

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах конгрессвуман.

В публикации утверждается, что инвестиционный портфель Пелоси в очередной раз показал один из наивысших результатов в Вашингтоне. Издание подчеркивает, что за последнее время конгрессвуман получила значительный рост от сомнительного использования опционов на акции.

По данным NYP, доходность от инвестиционного портфеля Пелоси за прошлый год составила 65%.

Эксперты издания утверждают, что подобное может говорить о «квази-инсайдерской торговле», свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.

До этого Пелоси заявила, что на президентских выборах в США в 2024 году будет решаться судьба демократии. По ее словам, возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет сигналом для диктаторов по всему миру.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.