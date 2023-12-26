Помощник Путина обвинил США в разрушении европейской экономики

Помощник президента России Максим Орешкин обвинил США в том, что они разрушают европейскую экономику. Такое мнение он высказал в интервью журналу «Эксперт».

По словам Орешкина, США, «как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, (разрушив) их химическую, автомобильную и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках».

«Очевидно, что и для крупных стран, таких как Россия, важно делать на растущих рынках акцент, потому что наша активность дает больше возможностей российским компаниям», — подчеркнул помощник главы государства.

По его мнению, в мире сейчас идет процесс, который он предпочитает называть «гонка суверенитетов». В том числе он характерен для стран Запада. Орешкин подчеркнул, что суверенитет не означает изоляцию.

В том же интервью Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы, а ведущей экономикой мира — КНР.

Ранее Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%.