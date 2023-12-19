«Газпром» занимается вопросом газификации Красноярска

Компания «Газмпром» занимается вопросом газификации Красноярска по поручению президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении холдинга.

«В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил «Газпрому», правительству РФ и правительству Красноярского края до 2028 года обеспечить газификацию города Красноярска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания для выполнения данного поручения начали проводить первоочередные мероприятия.

Ранее сообщалось, что селе Елпатьево Ярославской области, куда Путина попросили провести газ, прописан один человек. Во время прямой линии Путин прочитал вопрос с просьбой газификации села.

Во время пресс-конференции Путин также заявил, что государства Запада в настоящее время недополучают российский газ, однако это не является проблемой РФ.

Ранее аналитик ответил на вопрос Путину о том, почему газ дорожает, а зажигалки — нет.