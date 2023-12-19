Страны Евросоюза договорились о продлении действия потолка цен на газ

Министры энергетики стран ЕС договорились о продлении ограничения цен на газ на год. Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

По его данным, главы ведомств достигли политического соглашения о пролонгации действия потолка цен на газ до 31 декабря 2024 года.

»Италия добилась от ЕС продления на один год ограничения цен на газ. Зеленый свет был дан сегодня в Совете ЕС по энергетике», — заявил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

Год назад глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что квалифицированное большинство стран Евросоюза проголосовало за введение потолка цен на газ в ходе пробного голосования. До этого стало известно, что ряд стран ЕС, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт/ч.

18 декабря президент РФ Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что экспорт нефти из РФ за текущий год может составить менее 247 млн тонн.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.