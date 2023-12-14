Путин заявил о недостатке семян разных культур в сельском хозяйстве России

Результаты работы сельскохозяйственной отрасли России в целом хорошие, но полностью избежать проблем не удается. Об этом в ходе пресс-конференции и прямой линии с населением по итогам года заявил президент России Владимир Путин.

«Есть проблемы, которые касаются семян, причем самых разных культур. Здесь есть над чем работать, это задача селекции. У нас есть программа до 2030 года как раз по этой проблеме, выделяются необходимые финансовые ресурсы для этого. Эта проблема решается, и мы ее решим окончательно», — сказал Путин.

В ходе той же пресс-конференции Путин заявил, что российский автопром не рухнул.

Кроме того, глава государства рассказал о продлении льготных авиатарифов.

Путин также призвал государство не вмешиваться в дела блогосферы.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию пресс-конференции.

Ранее Путин прокомментировал проблему с нехваткой вакцин в России.