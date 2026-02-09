Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Хабаровском крае сошли с рельсов 10 вагонов с углем

ТАСС: 10 вагонов с углем сошли с путей в Хабаровском крае
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Десять вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Сход 10 вагонов с углем произошел между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Восемь вагонов опрокинулись», — сказали агентству.

Других подробностей происшествия не сообщается.

До этого в Забайкалье произошел аналогичный инцидент: сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. Люди и соседний путь при сходе вагонов не пострадали. На движении пассажирских поездов он тоже не сказался.

К месту происшествия были направлены восстановительные поезда. Кроме того, был создан оперштаб по устранению последствий.

Днем 1 февраля в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда. При этом никто не пострадал. В ремонтных работах задействовали три восстановительных поезда.

В Горьковской железной дороге тогда предупредили, что движение на перегоне Оричи — Шалегово приостановлено и ожидаются задержки пассажирских поездов. Сначала от графика отставали только три поезда дальнего следования, потом некоторые маршруты изменили, чтобы ж/д составы могли объехать место аварии.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!