Путин рассказал о потенциале российской экономики

Экономика РФ отыграла падение прошлого года и сделала шаг вперед. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Мы отыграли падение прошлого года», — заявил он.

Глава государства назвал продвижение российской экономики достаточно серьезным шагом вперед.

До этого Путин заявил, что в 2023 году в России ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,5%, это хороший показатель.

Накануне глава министерства финансов РФ Антон Силуанов говорил, что в этом году в стране ожидается рост ВВП на 3,5%, а в следующем намечаются «положительные тренды».

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Росстат повысил оценку роста ВВП России.