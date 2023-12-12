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Решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца года

Минфин может внести изменения в программу льготной ипотеки до конца года

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Владимир Баранов/РИА Новости

Заместитель руководителя Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков заявил, что решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года, этот вопрос прорабатывается. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент идут дискуссии по данному вопросу, он дорабатывается.

Замминистра считает, что данное решение будет принято до конца 2023 года.

До этого президент России Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.

30 ноября правительство России распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. Максимальная сумма займа по этой программе составляет 6 млн рублей. Льготный кредит по ставке 2% предоставляется на строительство или покупку жилья супружеским парам в возрасте не более 35 лет, проработавшим в соответствующих зонах не менее пяти лет учителям и медикам, одиноким родителям несовершеннолетних детей, получившим земельные участки по программе «гектар», и участникам региональных программ трудовой мобильности.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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