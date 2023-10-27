ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Центробанк РФ на заседании совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Это следует из пресс-релиза ЦБ, опубликованного на его сайте.

«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях», — отметил регулятор.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов назвал повышение ключевой ставки ожидаемым. По его словам, предпосылки такого решения были довольно очевидными – инфляция в сентябре-октябре осталась на повышенном уровне и приближается к верхней границе прогнозного коридора Банка России на этот год — 7%.

Кроме того, при новых параметрах проекта бюджета на 2024-2026 годы и достижения цели по инфляции — 4% — в 2024 году потребуется ужесточение денежно-кредитной политики, о чем отмечал сам регулятор, уточнил эксперт. По прогнозам Трифонова, годовая инфляция составит 6,8% в конце года.

Трифонов считает, что повышение ключевой ставки не окажет значимого в моменте влияния на курс рубля, но будет способствовать его укреплению в будущем. Аналитик полагает, что текущее повышение ключевой ставки станет последним в этом году, и ЦБ приступит к снижению ставки во втором-третьем квартале 2024 года.

Цикл повышения ключевой ставки в этом году начался 21 июля. До текущего заседания ЦБ трижды поднимал ее. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в четверг заявил, что заседание ЦБ по ключевой ставке может быть сравнимо с битвой при Ватерлоо по своей значимости. Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так заседание ЦБ 27 октября определит во многом развитие российских финансового и банковского рынков в 2023-2024 годах, пояснил банкир.

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