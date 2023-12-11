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ОАЭ стали новой финансовой гаванью для богатейших людей мира

Число офшорных компаний в Абу-Даби выросло в 100 раз, до пяти тысяч

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Depositphotos

Число зарегистрированных в деловом центре Абу-Даби частных компаний выросло более чем в 100 раз с 2016 года – до 5 тыс. Об этом пишет издание Bloomberg.

Эмират привлекает владельцев крупных состояний гарантиями защиты активов, конфиденциальностью и низкими налогами. По данным консалтинговой компании M/HQ, специализирующейся на управлении активами, в середине 2010-х в зоне насчитывалось всего 46 фирм.

Собеседники Bloomberg отмечают, что регистрация в Абу-Даби позволяет инвесторам рассчитывать на получение вида на жительство в ОАЭ, а также выстраивать связи с местными влиятельными семьями.

«Стабильность региона, близость к столице и надежная защита активов делают Абу-Даби привлекательной альтернативой Британским Виргинским островам и Каймановым островам», – считает эксперт по связям бизнеса и власти Сэм Блаттейс.

В числе компаний, которые в последнее время открыли «дочки» в зоне Абу-Даби, Bloomberg называет структуры основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Рэя Далио, экс-руководителя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и российского миллиардера Владимира Лисина.

На прошлой неделе президент ОАЭ сообщил Путину о росте инвестиций в экономику РФ.

Ранее банкам Кипра предписали прекратить все операции с рублем.

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