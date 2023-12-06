Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС выступили против идеи передать Украине прибыль с активов России

Politico: в ЕС отвергли идею Испании передать Украине прибыль с активов России

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Некоторые страны Европейского союза не поддержали предложения Испании использовать прибыль с замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что предложение Испании, которая в этому году председательствует в Совете Евросоюза, рассматривалось в ходе встречи представителей ЕС. По оценкам испанский властей, прибыль от резервов российского Центробанка может к 2027 году вырасти до €15-17 млрд.

Несколько стран заявили, что предложение Мадрида не отвечает приоритету Евросоюза по поддержке Украины, поскольку Киеву понадобится несколько месяцев или лет, чтобы получить эти деньги. При этом испанской стороне указали, что непонятно, откуда взяты подобные показатели прибыли, говорится в статье.

Некоторые дипломаты высказали мнение, что проект Испании был составлен с незнанием настроений в Евросоюзе. Другие дипломаты считают, что королевство намеревалось таким образом добиться перенаправления средств для Украины в другие сферы.

Также сообщалось, что правительство Украины 5 декабря рассмотрело решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов на территории республики.

Ранее сообщалось, что Крым получил 1,8 млрд рублей от национализации украинских активов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий