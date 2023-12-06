В ЕС выступили против идеи передать Украине прибыль с активов России

Некоторые страны Европейского союза не поддержали предложения Испании использовать прибыль с замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что предложение Испании, которая в этому году председательствует в Совете Евросоюза, рассматривалось в ходе встречи представителей ЕС. По оценкам испанский властей, прибыль от резервов российского Центробанка может к 2027 году вырасти до €15-17 млрд.

Несколько стран заявили, что предложение Мадрида не отвечает приоритету Евросоюза по поддержке Украины, поскольку Киеву понадобится несколько месяцев или лет, чтобы получить эти деньги. При этом испанской стороне указали, что непонятно, откуда взяты подобные показатели прибыли, говорится в статье.

Некоторые дипломаты высказали мнение, что проект Испании был составлен с незнанием настроений в Евросоюзе. Другие дипломаты считают, что королевство намеревалось таким образом добиться перенаправления средств для Украины в другие сферы.

Также сообщалось, что правительство Украины 5 декабря рассмотрело решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов на территории республики.

Ранее сообщалось, что Крым получил 1,8 млрд рублей от национализации украинских активов.