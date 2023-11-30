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Глава финразведки сообщил Путину об исполнении указа о продаже валютной выручки

Чиханчин: система мониторинга продажи валютной выручки в РФ готовится к запуску

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Depositphotos

Система мониторинга продажи валютной выручки российскими экспортерами готовится к запуску. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он уточнил, что финаразведка начала работу по исполнению соответствующего указа главы государства и активно взаимодействует с 
Минфином, с Минэкономразвития и Центробанком.

«Что нам удалось сделать? Во-первых, координацию ведет первый заместитель председателя правительства [Андрей] Белоусов. Мы создали уже личный кабинет для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных, указом определены уполномоченные с экспортерами, утверждена методология [мониторинга] обязательной продажи валюты, работает, определены параметры мониторинга. То есть выделены все «головники», дочерние предприятия, в том числе нерезиденты. И настраиваем антиотмывочную систему на механизм мониторинга за валютной выручкой. Определены все банки. Надо сказать, что в целом мы провели большую работу», — рассказал Чиханчин.

Президент России Владимир Путин 11 октября ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Такое решение должно сдержать рост курса доллара, который в октябре несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Российские экспортеры должны будут зачислять на счета в России от 80% валютной выручки в течение 60 дней с момента ее получения. Продавать в России они должны не менее 90% зачисленных денег, но не менее 50% от каждого контракта.

Ранее в России решили ввести штрафы за невыполнение требования о продаже валюты.

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