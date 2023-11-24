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Судебное рассмотрение иска против Ozon из-за чая завершилось

Ozon заключил мировое соглашение с покупателем чая, которому не доставили заказ

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Depositphotos

Ивановский областной суд утвердил мировое соглашение между Ozon и покупателем Максимом Копейкиным, который подавал в суд против компании из-за недоставки ему чая. Об этом сообщает РБК.

Россиянин в феврале прошлого года на площадке покупку зеленого чая за 89 рублей. На следующий день Ozon без объяснения причин вернул клиенту средства и отказался доставить заказ. Копейкину эта ситуация не понравился и он обратился в Октябрьский районный суд города Иваново.

Мужчина потребовал доставить ему чай, признать условия оферты Ozon незаконными и взыскать с площадки 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тысяч рублей моральной компенсации, 10 тысяч рублей — за разрыв договора купли-продажи и т.д.

В компании заявили, что не продали чай из-за его отсутствия. Однако суд первой инстанции встал на сторону истца и признал недействительным пункт оферты Ozon, который аннулировал заказ в одностороннем порядке из-за отсутствия товара. Суд также постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда, но отказал по другим требованиям.

Тогда Копейкин обратился в Верховный суд, который в итоге постановил вернуть дело на новое рассмотрение со стадии апелляции. Последний утвердил заключенное между сторонами мировое соглашение и дополнительно взыскал с Ozon компенсацию морального вреда в пользу Копейкина в размере 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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