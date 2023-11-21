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Глава ФНС доложил Путину о рекордном росте налоговых доходов

Егоров: ФНС нарастила налоговые сборы на 3,6 трлн рублей за 10 месяцев

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Алексей Никольский/РИА Новости

За 10 месяцев 2023 года налоговые поступления в российский бюджет выросли на 3,6 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на доклад президенту главы ФНС Данила Егорова.

По словам Егорова, основную часть этих средств – 3,2 трлн рублей – составляют ненефтегазовые доходы. К концу года ФНС планирует перечислить в бюджет 46 трлн рублей. «Мы четыре трлн плюсом будем иметь», — добавил глава службы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также на встрече обсудили эффект от реформы налогообложения 2023 года, в рамках которой была автоматизирована уплата ряда налогов. Это привело к резкому снижению невыясненных платежей – с 670 млрд рублей в 2022 году до 28 млрд в текущем, сообщил Егоров.

Кроме того, теперь налогоплательщикам автоматически выдаются в личных кабинетах справки для участия в тендерах, добавил он.

Президент положительно оценил итоги реформы, отметив, что она привела не только к повышению удобства для граждан и госорганов, но и росту собираемости налогов.

До этого стало известно, что доход со вкладов россиян подпадет под новый налог.

Ранее в ФНС объяснили претензии ведомства к российским блогерам.

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