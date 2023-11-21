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Силуанов: рост российского ВВП в 2023 году может превысить 3%

Глава Минфина Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ выше 3%

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Рост ВВП России в текущем году может превысить 3%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время пленарной сессии VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?», передает ТАСС.

Силуанов отметил, что Россия проводит ответственную экономическую политику.

«У нас в этом году динамика экономического роста будет 3%, может быть даже и с плюсом. Мы видим, что те, санкции, которые начали вводиться в 2014 году, привели к тому, что у нас стала своя собственная обеспеченность продовольственной безопасностью. Наша экономическая независимость — это условие, и мы будем в это дело вкладываться», — сказал он.

Ранее министр финансов заявил, что в 2024-2026 годах дефицит бюджета не превысит 1% ВВП при сохранении нынешней ценовой ситуации.

Подробнее о бюджете РФ на следующие три года читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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