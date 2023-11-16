Авиакомпания «Ямал» избавилась от самолетов Airbus

Авиационная транспортная компания «Ямал» (основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе) расторгла контракты и возвратила Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три самолета Airbus A321 из собственного парка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки.

По информации РБК, данным самолетам примерно по 19–20 лет. Самый «молодой» из этих воздушных судов до того, как поступить в «Ямал», осуществлял полеты в «Аэрофлоте», два других эксплуатировались национальной авиакомпанией Ливана MEA — Middle East Airlines.

Теперь в парке «Ямала» числится 26 самолетов: 15 Superjet 100, восемь Airbus A320 и три региональных Bombardier CRJ-200LR.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писала, что авиакомпания S7 Airlines уменьшит на 10-15% расписание полетов на предстоящую осень и зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo.

До этого Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.