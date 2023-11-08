Стало известно об участии Узбекистана в договоре Казахстана с «Газпромом»

Соглашение о сотрудничестве Казахстана и компании «Газпром» затрагивает транзит российского газа в Узбекистан. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, пишет ТАСС.

«Как вы знаете, мы запустили нашу газотранспортную систему, обеспечили возможность транзита. Данным соглашением мы устанавливаем обязательства сторон при осуществлении транзита российского газа», — сказал Саткалиев.

7 октября президент РФ Владимир Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественной церемонии также приняли участие узбекский и казахстанский лидеры Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

Через два дня представители Ташкента начали переговоры с «Газпромом» о среднесрочных и долгосрочных контрактах на поставки топлива. Минэнерго Узбекистана отметило, что республика заключила контракт на закупку газа на два года. Объем закупок составит 9 млн куб. м в сутки. Это 2,8 млрд куб. м в год.

В начале ноября Узбекистан через Казахстан получил от «Газпрома» 300 млн кубометров газа.

Ранее «Газпром» заявлял, что продолжает поставлять газ в Европу через Украину в объеме 40,3 млн куб. м в сутки.