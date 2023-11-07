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В Кремле нет данных о ситуации с повреждением кабеля связи

Песков заявил, что не обладает сведениями о ситуации с кабелем в Финском заливе

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в настоящий момент нет данных о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

Речь о кабеле связи, который соединяет Калининградскую область и Петербург. Власти Финляндии информировали, что российское спасательное судно приступило к ремонту кабеля в Финском заливе.

«Мы не обладаем информацией на этот счет», — подчеркнул Песков.

До этого российская компания «Ростелеком» оповестила Хельсинки о повреждении кабеля связи, проходящего по территории экономической зоны Финляндии. При этом судно «Спасатель Карев» якобы уже начало исправлять повреждения на телекоммуникационном кабеле «Балтика». Официального подтверждения информации об аварии на данном объекте связи не поступало.

Также Песков не исключал, что взрыв на «Северных потоках» исторически мог бы стать поводом к войне.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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