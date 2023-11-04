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Хуснуллин оценил доступность жилья в РФ

Вице-премьер Хуснуллин назвал неплохой доступность жилья в России

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Depositphotos

Нынешний уровень доступности жилья в РФ является неплохим, если сравнивать с другими странами мира. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Ситуацию с жильем на территории страны вице-премьер оценил во время международного форума «Россия».

«Доступность пока неплохая, соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое. Есть возможность людям покупать жилье, поэтому строится столько жилья», — подчеркнул Хуснуллин.

Как заметил российский вице-премьер, возможность, несмотря на существующие условия, является «не самой легкой».

«Наша задача — строить как можно больше, потому что когда будет больше предложение, то цены не будут расти», — заключил он.

До этого эксперт портала НИФИ Минфина Максим Семов назвал четыре причины отказа в ипотеке. По его словам, недостоверные сведения обязательно будут выявлены на разных этапах проверки, и наверняка станут причиной отказа.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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