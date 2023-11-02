Директор Danone в России Закриев попал под санкции США

Директор Danone Якуб Зариев попал в санкционный список США. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

Отмечается, что также под санкции попал и отец Якуба, первый заместитель председателя парламента Чечни Салман Закриев.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества. В частности, во временное управление госкорпорации перешли 98,56% акций «Балтики», принадлежащих Carlsberg, 1,35% акций, находящихся в собственности ООО «Хоппи юнион», а также 0,09% в руках Carlsberg Deutschland GmbH.

Тогда сообщалось, что передача российских компаний Danone и Carlsberg Росимуществу может означать нежелание властей по уходу крупных сумм от продажи активов за рубеж, что также могло бы повлиять на курс рубля. Также рассматривается возможность введения госуправления и в других фирмах, которые продают бизнес в России. Кроме того, все сделки по передаче компаний местному менеджменту могут встать на паузу, если такие соглашения уже были заключены.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.