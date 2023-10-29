Росавиация сообщила, что рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложены после беспорядков. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале федерального агентства.

Отмечается, что рейс авиакомпании Red Wings Нижневартовск-Махачкала был направлен в Минеральные Воды, а рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Москва (Внуково)-Махачкала — во Владикавказ.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

До этого силовики объявили усиление в аэропортe Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.